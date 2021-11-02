В Торбеевском районе перед судом предстанет местный житель, уличенный в покушении на убийство

В Торбеевском районе на скамье подсудимых оказался местный житель, страдающий психическим расстройством.

В конце июня нынешнего года 48-летний житель указанного района, вооружившись топором, пришел в магазин, в котором работает его жена. Мужчина ударил супругу топором по голове. Довести свой преступный замысел, направленный на убийство женщины, мужчина не смог, поскольку его действия были пресечены другим посетителем торгового заведения. Последнему фигурант уголовного дела угрожал убийством, а также повредил его машину, несколько раз ударив по ней топором. Супруга мужчины выжила.

До указанного преступления, как выяснили стражи порядка, житель Торбеевского района похитил личные документы своей несовершеннолетней падчерицы, а также угрожал ей убийством и нанес побои.

В ходе специальной экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, из-за которого не осознает свои действия.

Суд скоро примет решение о принудительных медицинских мерах в отношении фигуранта уголовного дела.

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Источник: mordovia.sledcom.ru