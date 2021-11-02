В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика пострадал мужчина

В Зубово-Полянском районе микроавтобус врезался в грузовик.

Утром 28 декабря на 427-м километре федеральной трассы «Урал» движение микроавтобуса марки «Пежо» завершилось после того, как данное транспортное средство въехало в грузовой автомобиль марки «Мерседес». Стоит отметить, что микроавтобус и грузовик двигались в попутном направлении.

Стражи порядка предварительно выяснили, что происшествие произошло из-за того, что 47-летний мужчина, управлявший «Пежо», не смог должным образом обеспечить безопасную дистанцию.

Единственный пострадавшим в данном ДТП оказался его предполагаемый виновник. Мужчина доставлялся в больницу, но, как следует из материалов ГИБДД, госпитализация ему не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф