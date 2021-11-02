В Мордовии сотрудники ГИБДД в первые дни января будут проводить массовые проверки водителей

В целях обеспечения безопасности на дорогах и общественного порядка, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с 1 по 10 января 2022 года в Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проведут целый ряд оперативно-профилактических мероприятий и массовые проверки водителей.

Работа инспекторов ГИБДД будет проводиться по всем видам правонарушений среди всех категорий участников дорожного движения.

На протяжении праздничных дней будет особо усилен контроль за нетрезвыми водителями. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время.

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Источник: гибдд.рф