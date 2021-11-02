Сотрудники УНК МВД по Мордовии в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили своих подшефных

Воспитанники Кочелаевской школы-интерната стали участниками новогоднего представления в Республиканском дворце культуры.

После завершения праздничной программы ребят ждал сюрприз. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Мордовии пришли поздравить своих подшефных.

Гости поздравили ребят и педагогов с наступающим 2022 годом, подарили своим подшефным книги для совершения новых познавательных открытий и получения научных знаний в рамках учебно-образовательного процесса.

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Источник: 13.мвд.рф