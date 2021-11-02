В Мордовии несовершеннолетние правонарушители приняли участие в проекте «От сердца к сердцу»

Подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в программе «Дом окнами в мир» и проекте «От сердца к сердцу».

Указанный проект направлен на обучение подростков социальным навыкам, повышение уровня их образования, решение проблем занятости несовершеннолетних граждан.

Было подготовлено совершенно новое направление практической работы с детьми посредством организации мастер-класса по лепке из глины.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru