МВД по Мордовии напоминает об административной ответственности за нарушение тишины в ночное время

В преддверии предстоящих праздников МВД по Мордовии напоминает гражданам, что за нарушение тишины в ночное время суток предусмотрена административная ответственность.

Нарушение тишины в ночное время (с 23:00 до 06:00) в населенных пунктах, жилых домах и подъездах с использованием включенных на большую громкость телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других устройств влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф