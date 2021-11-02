Глава Мордовии обсудил вопросы сотрудничества с торговым представителем РФ в Венгрии

6 января состоялась встреча Главы Республики Мордовия Артёма Здунова с торговым представителем Российской Федерации в Венгрии Сергеем Безруковым.



В рамках встречи были обсуждены вопросы внешнеэкономического и культурного сотрудничества Мордовии и Венгрии. В частности рассмотрены совместные проекты в сфере светотехники, вагоностроения, консервной и пищевой промышленности.



Отдельно стоит выделить и планируемые событийные мероприятия в рамках финно-угорского сотрудничества.



Обозначенные в рамках встречи проекты будут представлены на очередном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, возглавляемой Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, а также Министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.