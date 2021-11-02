На трассе в Мордовии столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один из пострадавших скончался в больнице

Утром восьмого января на трассе в Зубово-Полянском районе произошла авария, которая унесла жизнь человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Мицубиси Лансер».

Водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Также пострадали две пассажирки «Мицубиси» - 6-летняя девочка и 46-летняя женщина. Их госпитализировали.



