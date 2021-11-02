По подозрению в краже двух курток из магазинов Саранска задержана жительница Нижегородской области

Полиция задержала жительницу Нижегородской области, которая осенью 2021 год украла две куртки в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Вещи женщина украла из магазинов, расположенных в одном из ТЦ столицы республики.

«Женщина призналась, что осенью приехала в Саранск к знакомым и целенаправленно заходила в магазины, чтобы совершить кражу одежды. Похищенное она продала, деньги потратила на личные нужды», - пояснили в пресс-службе МВД региона

Подозреваемая полностью возместила ущерб. По факту преступления возбуждено уголовное дело.