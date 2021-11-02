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Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов посетил Мордовский республиканский краеведческий музей

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов посетил Мордовский республиканский краеведческий музей

12 января генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов осмотрел экспозицию Мордовского республиканского краеведческого музея им  И.Д. Воронина. В ходе экскурсии гостю презентовали ряд региональных инициатив в сфере культуры.

В частности, речь шла о проекте общественной организации мордовского народа «Шумбрат», в рамках которого запланировано проведение этнокультурного межрегионального фестиваля в местах компактного проживания мордвы на территории России с целью сохранения и популяризации национальных языков и культуры, а также об уже реализуемом на средства гранта проекте краеведческого музея «Легенды дворянских усадеб».

Кроме того, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив осмотрел новую экспозицию музея,  посвященную 92-летию со дня образования Мордовской автономии.

«Экспозиция, представленная в музее, - это большой вклад в сохранение истории Республики Мордовия, которая отражает все эпохи развития региона и народов, проживающих на его территории.  Музей — точка притяжения жителей и гостей республики, это богатейшее наследие, которое необходимо бережно хранить и передавать последующим поколениям», - сказал Роман Карманов.