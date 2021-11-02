Суд заставил РЖД выплатить 3,3 млн рублей за загрязнение почвы в Мордовии

Суд обязал ООО «РЖД» выплатить несколько миллионов рублей в бюджет Мордовии. Дело в том, что по вине компании в республике была загрязнена почва.

В 2020 году межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии выявило факт нарушения. На территории арендованного РЖД земельного участка на перегоне станция Пишля — станция Рузаевка (613 километр) было зафиксировано загрязнение почв нефтепродуктами.

По результатам анализа проб установлено, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на данном участке была значительно превышена. Специалисты надзорного ведомства произвели расчет, согласно которому сумму ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, оценили в 3,3 млн рублей.

Решение арбитражного суда было оставлено без изменений апелляционным судом. В настоящее время средства в размере 3,3 млн рублей уже поступили в бюджет Мордовии.