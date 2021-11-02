На трассе в Мордовии столкнулись два большегруза и «Шевроле»: пострадали два человека

Днем 12 января на трассе в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП. В результате аварии пострадали два человека, в том числе ребенок. О случившемся рассказали в ГИБДД региона.

По предварительным данным 61-летний водитель «ДАФ 95XF380» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ниву». От удара «Ниву» откинуло на «КАМАЗ».

Травмы получили 40-летний водитель и семилетний пассажир автомобиля «Шевроле Нива». Они были доставлены в больницу. Оказана необходимая медицинская помощь.