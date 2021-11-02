У жителя Мордовии из-за опасного «подарка» едва не сгорел автомобиль

В минувший понедельник в полицию Рузаевского района обратился пенсионер. Мужчина рассказал правоохранителям о необычном «подарке», который неизвестные оставили на его автомобиле.

Пожилой мужчина пояснил, что утром нашел на капоте своего «ВАЗа» бумажный пакет. Находка была оставлена неизвестным на одеяле, которым автовладелец на ночь накрывал лобовое стекло во избежание обледенения.

«Мужчина смахнул полотно и убрал коробку, после чего раздался хлопок и произошло возгорание ткани», - рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Объекты изъяты и переданы в Экспертно-криминалистический центр. Также полицейские ищут человека, причастного к преступлению.