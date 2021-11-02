Жителя Зубовой Поляны осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В Зубовой Поляне местный житель, совершивший повторное нарушение ПДД в виде пьяного вождения, выслушал приговор суда.

В конце сентября прошлого года житель указанного населенного пункта после распития спиртных напитков решил отправиться в поездку. Ничего противоправного в этом намерении и его реализации не было бы, если бы мужчина не совершал поездку в качестве водителя. Сев за руль автомобиля марки ВАЗ-2109, гражданин отправился в путь, подвергая опасности других участников движения. Спустя некоторое время машина под управлением нарушителя была остановлена сотрудниками ГИБДД.

Данное нарушение было отягчено тем обстоятельством, что ранее гражданин уже был причастен к пьяному вождению.

Суд приговорил жителя Зубовой Поляны к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, в течение двух с половиной лет у мужчины не будет водительского удостоверения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru