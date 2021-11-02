Житель Старошайговского района пойдет под суд за кражу металла у односельчанина

В Старошайговском районе местный житель готовиться к судебному заседанию, в ходе которого ему будет назначена мера наказания за совершения преступления, относящегося к категории противоправных деяний имущественного характера.

В октябре минувшего года 35-летний житель села Шувары неоднократно похищал металл с подворья своего односельчанина. Преступления совершались в момент отсутствия пострадавшего.

Чужой металл фигурант уголовного дела продавал. Вырученными денежными средствами мужчина распоряжался по собственному усмотрению.

Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила более 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф