Житель Старошайговского района пойдет под суд за кражу металла у односельчанина

В Старошайговском районе местный житель готовиться к судебному заседанию, в ходе которого ему будет назначена мера наказания за совершения преступления, относящегося к категории противоправных деяний имущественного характера.
В октябре минувшего года 35-летний житель села Шувары неоднократно похищал металл с подворья своего односельчанина. Преступления совершались в момент отсутствия пострадавшего.
Чужой металл фигурант уголовного дела продавал. Вырученными денежными средствами мужчина распоряжался по собственному усмотрению.
Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила более 5 тыс. рублей.
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Источник: 13.мвд.рф