Житель Мордовии, надругавшийся над двумя 13-летними девочками, был приговорен к 14 годам лишения свободы

В Мордовии местный житель был признан виновным в совершении противоправных действий, нарушающих норму о половой неприкосновенности.

В декабре позапрошлого года 53-летний житель республики вступил в половую связь с 13-летней дочерью своей знакомой. Последняя на интимное соитие не соглашалась. Мужчина применил грубую силу в отношении пострадавшей, а также пригрозил ей физическим устранением в том случае, если она решится кому-нибудь рассказать об акте насилия.

В конце весны и летом нынешнего года преступник вступил в половую связь с ещё одной знакомой девочкой 13-летнего возраста. В данном случае мужчина также пытался избежать проблем с законом посредством применения методики запугивания в отношении своей жертвы.

Девочки опасались за свои жизни после угроз со стороны насильника, но одна из них всё же решилась рассказать о случившемся родственникам.

Суд приговорил злоумышленника к 14 годам лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru