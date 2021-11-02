Сотрудник одной из коммерческих организаций Мордовии пойдет под суд по обвинению в нарушении требований безопасности

В Мордовии пойдет под суд сотрудник одной из местных коммерческих организаций, обвиняемый в нарушениях требований безопасности, повлекших за собой гибель человека.

В Мордовии во второй половине мая позапрошлого года на рабочем месте погиб сотрудник коммерческой организации. Последний получил телесные повреждения, оказавшиеся в итоге смертельными, из-за того, что на бок завалился грейфер. Данный гражданин работал на должности помощника сталевара электрической печи.

В ходе проведения специальной экспертизы было установлено, что трагическое происшествие стало возможным по причине неоднократного игнорирования мастером плавильного участка мер безопасности.

Обвиняемый свою вину признал, а также возместил ущерб, причиненный пострадавшей стороне.

В скором времени мастер плавильного участка выслушает приговор суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru