В рамках совместных ипотечных программ Банка ДОМ.РФ и регионов ипотека доступна по ставке от 1,2%

В 2021 году Банк ДОМ.РФ помог 2,5 тысяч семей улучшить жилищные условия. Объем выдачи ипотек превысил 6 млрд рублей. Это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ».

В пресс-службе Банка пояснили, что совместные с регионами программы помогают снижать минимальную ипотечную ставку до 1,2%. Сейчас такие соглашения Банк ДОМ.РФ подписал с 26 субъектами РФ. В 2022 году аналогичные программы могут начать работать еще в семи регионах.

В основном, региональные программы подразумевают поддержку молодых семей, а также семей с детьми. Также есть специальные программы для бюджетников, врачей и учителей. Основной объем выдач в рамках совместных программ приходится на ипотеку на первичном рынке – 80%.

«Для Банка ДОМ.РФ важен социальный аспект такого взаимодействия, а также расширение доступности ипотечных кредитов для населения», – рассказал директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Уточняется, что более 600 семей из Омской области взяли ипотеку с использованием механизмов субсидирования на 1,5 млрд рублей. В Пензенской области этот показатель составил 1,3 млрд рублей, в Приморском крае — 1 млрд рублей, Подмосковье — 900 млн рублей и Вологодской области — 550 млн рублей.

Всего в 2021 году Банк ДОМ.РФ выдал ипотеки на 140 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объемы выдачи выросли почти на 15%.