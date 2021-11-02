В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 50-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе столкновение кроссовера и грузовика стало причиной получения травм 50-летним автомобилистом.

Утром 19 января 462-й километр федеральной трассы М-5 «Урал» стал местом ДТП, которое, увы, не обошлось без пострадавшего. Своего рода предшественником аварии стал выезд кроссовера марки «Хендай» на встречную полосу. Произошло это из-за того, что 50-летний гражданин, находившийся за рулем данной машины, в определенный момент не справился с правлением.

На встречной полосе процесс движения кроссовера был в кратчайшие сроки завершен в результате столкновения с грузовиком марки «Скания».

Был травмирован водитель «Хендай».

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 23-летний парень.

Источник: гибдд.рф