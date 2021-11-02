В Саранске мужчина подозревается в краже двух перстней и зубной коронки у сожительницы

В Саранске фигурантом уголовного дела стал местный житель, который похитил ювелирные изделия у своей гражданской жены.

В конце весны прошлого года 37-летний житель Саранска похитил два золотых перстня и зубную коронку, изготовленную из того же материала, у своей гражданской супруги. Данные изделия горожанин сдал в ювелирную мастерскую. За свою преступную деятельность мужчина получил выручку в размере 5 тыс. рублей. Деньги гражданин потратил на приобретение спиртных напитков.

Свою вину житель Саранска никоим образом не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф