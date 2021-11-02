В МВД по Мордовии подвели итоги работы с обращениями граждан за 2021 год

В Мордовии сотрудники МВД подвели итоги работы в сфере реагирования на обращения, получаемые от граждан.

На протяжении прошлого года указанным ведомством было получено более 27 тыс. обращений.

Значительная часть обращений граждан представляет собой жалобы на игнорирование норм о соблюдении тишины и порядка в многоквартирных домах.

Также за последний год увеличилось количество обращений, так или иначе связанных с проведением разного рода мероприятий в рамках деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, в 2021 году было зафиксировано увеличение количества обращения по вопросам, касающимся противодействия мошенничеству на интернет-платформах.

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Источник: 13.мвд.рф