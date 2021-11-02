В Мордовии в 2021 году было зафиксировано более тысячи коррупционных преступлений

В Мордовии сотрудники прокуратуры подвели итоги работы по выявлению и пресечению фактов совершения гражданами действий, которые нарушают комплекс законодательных норм в сфере противодействия коррупционным проявлениям.

С 1 января по 31 декабря минувшего года на территории республики сотрудниками рассматриваемого ведомства было зарегистрировано 1029 преступлений, которые представляют собой нарушения закона в виде осуществления деятельности коррупционной направленности.

Общая сумма штрафов, которые были применены в качестве меры наказания в отношении нарушителей антикоррупционного законодательства, превысила 2,6 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru