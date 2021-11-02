В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии пройдут обучение кинологи из нескольких регионов России

В межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии на обучение прибыли кинологи из нескольких регионов России.

В ходе прохождения курса обучения специалисты получат знания об особенностях дрессировки собак. Кроме того, программа данного курса предусматривает изучение методики применения служебных животных при выполнении профессиональных задач.

Перед началом учебного процесса в упомянутом центре было проведено собрание с кинологами.

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Источник: 13.fsin.gov.ru