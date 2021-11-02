В Саранске осудили автомобилиста, который сбил пешехода

В Саранске выслушал судебный приговор местный житель, устроивший ДТП, в результате которого пострадал человек.

В конце июля прошлого года 66-летний житель Саранска находился за рулем своего автомобиля. Маршрут горожанина в день ДТП, из-за которого он оказался на скамье подсудимых, пролегал через посёлок Луховка, где на улице Школьной автомобилист допустил наезд на пешехода. Со стороны последнего в данном случае не было никаких нарушений, поскольку он находился на пешеходном переходе.

Пострадавший был травмирован. Телесные повреждения, которые были получены пешеходом, медики охарактеризовали в качестве травм, относящихся к категории крайней степени тяжести.

Суд приговорил виновника происшествия к 6 месяцам ограничения свободы, а также лишил его водительского удостоверения на год.

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Источник: epp.genproc.gov.ru