В Саранске житель Нижнего Новгорода был осужден за незаконный оборот наркотиков

В Саранске был оглашен приговор суда в отношении жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в приобретении наркотиков и причастности к деятельности по их сбыту.

В начале декабря 2020 года 35-летний житель Нижнего Новгорода приобрел синтетические наркотики, не имея при этом намерений, касающихся сбыта запрещенного вещества. При этом уже в январе прошлого года данный гражданин, предварительно вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приступил к деятельности по оборудования так называемых тайников с наркотиками на территории Мордовии. Данные тайники предназначались для потребителей запрещенных веществ.

Преступник успел сбыть наркотики жителю Саранска, после чего его противозаконная деятельность была пресечена стражами порядка.

Октябрьский районный суд Саранска приговорил жителя Нижнего Новгорода к 10 годам лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru