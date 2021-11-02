В Атяшево неизвестный расплатился фальшивой денежной купюрой в продуктовом магазине

В Атяшево неизвестный гражданин в одном из местных магазинов расплатился за покупки поддельной денежной купюрой.

Недавно в банк поступила выручка из продуктового магазина, расположенного на территории указанного населенного пункта. В составе данной выручки была обнаружена фальшивая банкнота номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что в упомянутом торговом заведении продавцы только визуально проверяют денежные купюры, получаемые от покупателей, на предмет подлинности.

Работники магазина не помнят, кто именно в качестве оплаты товаров предъявил фальшивую банкноту.

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Источник: 13.мвд.рф