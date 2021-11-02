В Мордовии в 2021 году у судебных приставов на исполнении находилось свыше 9 тысяч производств о взыскании алиментов .

В Мордовии судебные приставы рассказали о мерах, которые в прошлом году применялись в отношении граждан, уклоняющихся от обязанностей по уплате алиментов.

В прошлом году по фактам нарушений указанного характера было сформировано более 9,6 тыс. исполнительных производств.

Известно, что 6,8 тыс. граждан, причастных к игнорированию исполнения обязательств, связанных с алиментами, были лишены возможности выезжать за пределы РФ.

Кроме того, каждый пятый нарушитель был лишен водительского удостоверения.

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Источник: r13.fssp.gov.ru