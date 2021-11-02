В Саранске полицейские проводят проверку по факту распространения ложной информации о массовой эвакуации граждан

На территории Саранска в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся проверочные мероприятия в связи с активным распространением в регионе сведений, которые никоим образом не соответствуют действительности.

На прошлых выходных на фасадах зданий, расположенных в Саранске, горожанами были замечены листовки, гласящие, что 1 февраля текущего года МЧС будет проводить плановую эвакуацию граждан. При этом ничего подобного ведомство проводить не планировало.

Сейчас стражи порядка занимаются установлением лиц, расклеивших упомянутые листовки, гласящие о событии, которое никем не было запланировано.

МВД по Мордовии призывает жителей республики доверять сведениям только из официальных источников и не поддаваться панике в связи с сообщениями, распространяемыми неизвестными лицами.

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Источник: 13.мвд.рф