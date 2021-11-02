В Саранске был задержан мужчина, повредивший турникет в одном из общежитий города

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который подозревается в совершении действий, направленных на повреждение чужого имущества.

На днях житель Саранска 1987 года рождения пришел в одно из общежитий города. Охранник отказался пропускать горожанина на том основании, что он не проживает в здании на постоянной основе. Данный отказ вызвал волну гнева и агрессии со стороны горожанина 1987 года рождения. Мужчина решил, что его отмененные планы должны быть возмещены. В итоге горожанин повредил турникет, выпуская данным образом агрессию наружу и причиняя вред обидчику. Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о справедливой обиде, бурно продемонстрированной незваным гостем.

Горожанин, чрезмерно раздосадованный отсутствием возможности попасть в общежитие, был задержан сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru