В Саранске приговор по уголовному делу о незаконном перемещении сильнодействующих веществ был оставлен без изменения

В Саранске местной жительнице, уличенной в причастности к незаконному перемещению через границу сильнодействующих веществ, не удалось обжаловать приговор суда.

В прошлом году жительница Саранска на одном из сайтов заказала препарат для похудения. В составе данного препарата содержалось вещество, использование которого запрещено на территории РФ. Спустя некоторое время горожанка получила посылку из Казахстана с упомянутым товаром в почтовом отделении. Здесь же женщина была задержана сотрудниками таможенной службы.

В начале ноября минувшего года решением Пролетарского районного суда Саранска гражданка была приговорена к 3 годам лишения свободы условно. Горожанка посчитала, что в её случае судебное постановление предусматривает меру ответственности, которая не соответствует содержанию нарушения, будучи преувеличенной в контексте ситуации.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу горожанки, оставил упомянутое постановление без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru