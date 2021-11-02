В Мордовии двое жителей Нижегородской области пойдут под суд по обвинению в сбыте фальшивых денег

В Мордовии предстанут перед судом жители Нижегородской области, которые были привлечены к уголовной ответственности в связи со сбытом поддельных денежных купюр.

В сентябре прошлого года двое жителей Нижегородской области приехали в республику. Мужчины прибыли в Мордовию, намереваясь реализовать преступный замысел, предусматривающий сбыт фальшивых денег.

Обвиняемые имели при себе несколько поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая. Гражданам удалось сбыть в Мордовии четыре банкноты.

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Источник: epp.genproc.gov.ru