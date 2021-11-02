В январе 2022 года жители Мордовии после общения с мошенниками лишились более 16 миллионов рублей

В течение первого месяца текущего года порядка ста жителей Мордовии лишились денежных средств после общения с преступниками, осуществляющими противозаконную деятельность в сфере мошенничества.

Согласно сведениям, опубликованным пресс-службой МВД по Мордовии, в результате общения с мошенниками и последующего совершений действий на основе рекомендаций последних жители республики лишились 16,6 млн рублей.

В большинстве случаев имело место мошенничество под предлогом защиты денежных средств, которые хранятся на банковских счетах, и предотвращения несанкционированного оформления кредитов.

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Источник: 13.мвд.рф