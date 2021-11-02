Житель Краснослободского района пойдет под суд по обвинению в краже спиртных напитков из магазина

В Краснослободском районе пойдет под суд местный житель, который обвиняется в краже спиртных напитков из магазина.

Некоторое время назад 23-летний житель указанного района посетил магазин. Действуя весьма уверенно, молодой человек взял с витрины пять бутылок коньяка. Но после этого парень направился не к кассе, а в сторону выхода из торговой точки.

Продавщица, заметив, что посетитель уходит с товаром, за который он не заплатил, попыталась его догнать, но это ей не удалось.

Спустя некоторое время молодого человека задержали стражи порядка.

Также читайте о том, что жительница Рузаевки подозревается в краже товаров из магазина.

Источник: 13.мвд.рф