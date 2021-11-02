В психологической службе УФСИН РФ по Мордовии была проведена встреча с сотрудниками медико-санитарной части

В психологической службе УФСИН РФ по Мордовии была проведена рабочая встреча с сотрудниками медико-санитарной части № 13 ФСИН России.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся обмена информацией об эмоциональном состоянии осужденных, а также о наличии у них определенных склонностей.

Стоит отметить, что указанный вопрос имеет особое значение, поскольку скорость обмена информацией указанного характера прямо влияет на уровень эффективности работы с осужденными, а также позволяет предотвратить те или иные инциденты, являющиеся своего рода проявлениями эмоционального состояния.

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Источник: 13.fsin.gov.ru