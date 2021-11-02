В Мордовии сотрудники Росгвардии в январе 2022 года пресекли 393 административных правонарушения

На территории Мордовии в течение первого месяца нынешнего года сотрудники Росгвардии пресекли несколько сотен правонарушений.
За отчетный период стражами порядка было пресечено 393 административных правонарушения.
Кроме того, в прошлом месяце представителями ведомства было задержано 24 нарушителя норм действующего законодательства.
Помимо этого, стражам порядка удалось не допустить ни одного случая похищения имущества с объектов, которые находятся под охраной.
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Источник: 13.rosguard.gov.ru