В Мордовии сотрудники Росгвардии в январе 2022 года пресекли 393 административных правонарушения

На территории Мордовии в течение первого месяца нынешнего года сотрудники Росгвардии пресекли несколько сотен правонарушений.

За отчетный период стражами порядка было пресечено 393 административных правонарушения.

Кроме того, в прошлом месяце представителями ведомства было задержано 24 нарушителя норм действующего законодательства.

Помимо этого, стражам порядка удалось не допустить ни одного случая похищения имущества с объектов, которые находятся под охраной.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru