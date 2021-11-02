В январе жители Мордовии направили органам власти более 3 тысяч обращений

ЦУР Мордовии поделился итогами работы за январь нынешнего года.

За прошедший месяц специалисты ЦУР зафиксировали 3776 обращений от жителей республики.

В списке самых популярных в январе тем оказались дороги – 1479 обращений.

Также имели место обращения по следующим тематическим блокам вопросов: благоустройство, коронавирусная инфекция и связанные с ней меры ограничительного характера, ЖКХ и безопасность.

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Источник: e-mordovia.ru