Более 100 тысяч рублей долга оплатил житель Мордовии ради поездки за рубеж

О погашенном долге рассказали в пресс-службе отделения судебных приставов по Чамзинскому району. Ограничение на выезд стало действенной мерой.

Мужчина долгое время не оплачивал налоговую задолженность и на него наложили временное ограничение на выезд из страны. Общий долг по платежам составлял 115 тысяч рублей. В короткие сроки мужчина нашел необходимые денежные средства. На приеме у пристава-исполнителя должник погасил долг в полном объеме, включая 4 тысячи исполнительного сбора.

Как утверждают сотрудники УФСПП, ограничение на выезд является эффективным механизмом по выполнению требований исполнительного документа. В 2021 году судебными приставами было вынесено более 46 тысяч постановлений с применением данной меры. В итоге было погашено задолженностей почти на 154 млн. рублей.

Источник: https://r13.fssp.gov.ru