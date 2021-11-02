В Мордовии житель Лямбирского района пытался похитить алкогольную продукцию из магазина

В Саранске был задержан житель Лямбирского района, который пытался похитить алкогольную продукцию.

В минувший четверг, 3 февраля, 61-летний житель указанного района посетил сетевой магазин, расположенный по адресу – улица Т. Бибиной. Мужчина в данном случае был покупателем лишь частично. У него было намерение покинуть торговую точку с определенным товаром, но намерение платить за продукцию отсутствовало.

Гражданин взял с витрины бутылку спиртного. Спрятав товар под куртку, мужчина уверенным шагом стал двигаться в направлении выхода из магазина. Так называемая криминальная удача в упомянутый февральский день гражданину, имеющему преступные наклонности, с которыми у него нет особого желания бороться, не улыбнулась. Мужчину остановил охранник торгового заведения, который заметил его действия при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Гражданина задержали сотрудники Росгвардии.

Также читайте о том, что жителя Ромодановского района осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: 13.rosguard.gov.ru