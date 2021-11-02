В Саранске было направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство, совершенном более 20 лет назад

В Саранске суд вынесет приговор в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство, имевшем место более 20 лет назад.

Материалы уголовного дела гласят, что в марте 2001 года 43-летний гражданин на одной из улиц Саранска несколько раз выстрелил из пистолета в 32-летнего пострадавшего. Последний выжил. Целью действий обвиняемого было убийство, а не самооборона.

Известно, что в настоящее время 43-летний гражданин находится в местах лишения свободы, где он оказался по причине совершения других преступлений.

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Источник: mordovia.sledcom.ru