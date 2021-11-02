В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы отделов охраны за 2021 год

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги работы отделов охраны исправительных учреждений республики за 2021 год.

Стоит отметить, что работа указанных отделов оценивается на основе нескольких факторов. Учитывается состояние кинологической службы. Также уделяется внимание инженерно-техническому обеспечению охраняемых объектов. Помимо этого, учитываются дисциплина и организация практической службы.

По итогам прошлого года лучшие результаты работы продемонстрировали отделы охраны исправительной колонии № 6, следственного изолятора № 1, а также следственного изолятора № 2.

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Источник: 13.fsin.gov.ru