В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были проведены практические занятия

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были организованы выездные практические занятия.

В ходе указанных занятий было уделено внимание организации охраны исправительных учреждений. Кроме того, отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся конвоирования осужденных.

В занятиях были задействованы слушатели младшего и рядового начальствующего состава.

Опытные сотрудники подробно рассказали слушателям об организации работы служб охраны и конвоирования, а также о служебных задачах, определяющих их деятельность.

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Источник: 13.fsin.gov.ru