В одной из колоний Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ряд информационно-просветительских мероприятий по случаю Всемирного дня борьбы против рака.

В медико-санитарной части указанного исправительного учреждения был оформлен информационный стенд, содержащий сведения о профилактических мерах, позволяющих снизить вероятность онкологических заболеваний, ежегодно уносящих жизни огромного количества людей.

Помимо этого, в рамках рассматриваемых мероприятий был проведен конкурс стеной печати «Вместе против рака молочной железы». В данном конкурсе приняли участие осужденные женщины.

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Источник: 13.fsin.gov.ru