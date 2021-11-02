Стали известны результаты работы прокуратуры Мордовии по защите прав граждан на получение льгот за 2021 год

В Мордовии сотрудниками прокуратуры были озвучены результаты деятельности по защите прав граждан, получающих государственные льготы, по итогам прошлого года.

На протяжении минувшего года сотрудниками ведомства было зафиксировано 896 нарушений норм законодательства в сфере предоставления разного рода льгот жителям республики.

Сотрудникам прокуратуры удалось пресечь факты отказа в предоставлении льгот на основаниях, противоречащих действующим законам.

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Источник: epp.genproc.gov.ru