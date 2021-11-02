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Стали известны результаты работы прокуратуры Мордовии по защите прав граждан на получение льгот за 2021 год

Стали известны результаты работы прокуратуры Мордовии по защите прав граждан на получение льгот за 2021 год

В Мордовии сотрудниками прокуратуры были озвучены результаты деятельности по защите прав граждан, получающих государственные льготы, по итогам прошлого года.

На протяжении минувшего года сотрудниками ведомства было зафиксировано 896 нарушений норм законодательства в сфере предоставления разного рода льгот жителям республики.

Сотрудникам прокуратуры удалось пресечь факты отказа в предоставлении льгот на основаниях, противоречащих действующим законам.

Также читайте о том, что раздел «Государственные услуги» на сайте МВД по Мордовии в 2021 году посетили около 50 тысяч граждан.


Источник: epp.genproc.gov.ru