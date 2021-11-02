В Саранске 24-летнего парня осудили за кражу золотого кольца и наручных часов

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, похитившего золотое кольцо и часы у мужчины.

В ночь на 24 октября прошлого года 24-летний молодой человек, ранее имевший проблемы с законом, находясь возле развлекательного заведения, расположенного на территории Пролетарского района города, поссорился с 28-летним парнем. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта избил оппонента, а затем украл у него золотое кольцо и наручные часы общей стоимостью более 12 тыс. рублей.

Ювелирное изделие преступник сдал в ломбард, а часы потерял. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан стражами порядка.

Суд приговорил 24-летнего горожанина к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Также читайте о том, что жительница Саранска перечислила мошенникам 500 тысяч рублей.

Источник: 13.мвд.рф