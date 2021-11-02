В МВД по Мордовии обсудили проблему самовольного ухода несовершеннолетних из дома и госучреждений

В МВД по Мордовии были обсуждены профилактические меры, направленные на пересечение случаев самовольного ухода несовершеннолетних граждан из семей и государственных учреждений.

На протяжении прошлого года в Мордовии сотрудники полиции получили 42 заявления о происшествиях обозначенного выше характера. Все несовершеннолетние граждане в кратчайшие сроки были найдены.

Стражи порядка отметили, что чаще всего подобные инциденты являются своего рода последствиями напряженной ситуации внутри семьи или же намерений подростков самоутвердиться посредством совершения действий, которые, как они полагают, свидетельствуют об их самостоятельности.

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Источник: 13.мвд.рф