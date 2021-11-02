Команда МВД по Мордовии стала победителем республиканских соревнований по зимнему полиатлону

На территории Мордовии на днях были проведены республиканские соревнования по зимнему полиатлону среди сотрудников органов правопорядка и безопасности.

В указанных соревнованиях приняли участие девять команд КФК. Общая численность данных команд составила более 50 спортсменов.

Участники соревнований продемонстрировали отменную подготовку.

По результатам весьма напряженной борьбы победу смогла одержать команда МВД по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф