В Мордовии дошкольники приняли участие в конкурсе поделок «ПДД от А до Я»

В отделении дошкольного образования «Ласточка» при МБОУ «Учхозская СОШ» сотрудники ОГИБДД ММО МВД РФ «Краснослободский» организовали конкурс поделок под названием «ПДД от А до Я».

В течение нескольких недель дошкольники и их родители создавали различные творческие работы обозначенной выше тематики.

По итогам оценивания конкурсных работ лучшими были признаны десять поделок. Данные работы отличаются высокой степенью оригинальности, а также в полной мере раскрывают проблематику, касающуюся соблюдения норм дорожного движения.

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Источник: гибдд.рф