В Рузаевке было прекращено уголовное дело по факту убийства, совершенного в 1998 году

В Рузаевке было прекращено уголовное дело по факту убийства, совершенного более 20 лет назад.

В апреле 1998 года в указанном населенном пункте был обнаружен труп гражданки 38-летнего возраста. Тело женщины было найдено во дворе многоквартирного дома.

Спустя практически 24 года после указанного убийства был задержан преступник. Им оказался житель Рузаевки, которому в апреле 1998 года было 23 года. Мужчина был задержан. Недавно данный гражданин умер, по причине чего уголовное дело по факту убийства было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru