Житель Мордовии оплатил долг по налогам после ограничения в праве выезда за пределы РФ

В отделении судебных приставов по Чамзинскому району на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении местного жителя.
Задолженность указанного гражданина по налоговым платежам составила 115 тыс. рублей.
Мотивация к погашению задолженности возникла у жителя Мордовии после принятия решения об ограничении его в праве выезда за пределы РФ.
По словам судебных приставов, уровень эффективности указанной меры ограничительного характера в отношении должников является высоким.
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Источник: r13.fssp.gov.ru