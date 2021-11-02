Житель Мордовии оплатил долг по налогам после ограничения в праве выезда за пределы РФ

В отделении судебных приставов по Чамзинскому району на исполнении находилось два исполнительных производства в отношении местного жителя.

Задолженность указанного гражданина по налоговым платежам составила 115 тыс. рублей.

Мотивация к погашению задолженности возникла у жителя Мордовии после принятия решения об ограничении его в праве выезда за пределы РФ.

По словам судебных приставов, уровень эффективности указанной меры ограничительного характера в отношении должников является высоким.

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Источник: r13.fssp.gov.ru