В Большеберезниковском районе Мордовии построят мемориальный комплекс защитникам Отечества и часовню

В селе Старые Найманы Большеберезниковского района построят монумент защитникам Родины и часовню. Инициатором создания комплекса стал игумен районной епархии отец Гурий.

Начать возведение часовни планируют весной, проект уже готов. Строительство будет вестись на народные пожертвования.

Комплекс будет включать в себя памятник погибшим при исполнении воинского долга, бронетранспортер и часовню в честь святителя Николая Чудотворца.

Ранее в селе установили памятник землякам, которые погибли, защищая страну в локальных вооруженных конфликтах. Геннадий Николаев погиб в горах Афганистана в 1985 году. Его однофамилец Олег Николаев, спасая своих товарищей, геройски погиб на Северном Кавказе. Их именами названы улицы в селе.

Источник: https://izvmor.ru